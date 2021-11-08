Кабинет министр Украины согласовал ликвидацию Академии внешней разведки. Инициатива исходит от Министерства образования и науки.

"Согласиться с предложением Министерства образования и науки о ликвидации Академии внешней разведки Украины", - говорится в документе.

Академия была создана в 1995 году сначала как факультет Национальной академии Службы безопасности Украины, после факультет переформатировали в центр. В 2007 году появился институт, который осуществлял подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников Службы внешней разведки.

В мае 2019 года институт был реорганизован в Академию внешней разведки Украины.

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