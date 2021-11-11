Французи звітують про початок п'ятої хвилі епідемії [ Редактировать ]
У Франції розпочинається п'ята хвиля епідемії коронавірусу - заявив тамтешній міністр охорони здоров'я Олів'є Веран. В країні два дні поспіль фіксують понад 10 тисяч нових заражень. Через сплеск захворюваності президент Франції Еммануель Макрон оголосив нові вимоги щодо вакцинації. Зокрема, з 15 грудня паспорти щеплення осіб, віком за 65 років, вважатимуть недійсними, якщо вони не зроблять повторної вакцинації.
по теме
Европа стала единственным регионом мира, где неуклонно растут как случаи заболеваемости коронавирусом
В Украине планируют провести клинические испытания не только препаратов от коронавируса производства американских компаний Pfizer и Merck, но и еще двух лекарств
В целом в стране уже проведено 20 129 273 прививки
По состоянию на четверг, 11 ноября, в Украине сделали более 20 миллионов прививок против коронавируса
По состоянию на утро четверга, 11 ноября в мире зафиксировано более 252,1 млн случаев заражения коронавирусом