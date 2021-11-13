В Киеве началось двухдневное мероприятие, посвященное Международному дню девушек, организованное Послом международной кампании Girl2Leader в Украине, народным депутатом Юлией Левочкиной.

"В рамках кампании Girl2Leader Ukraine мы проводим системную работу с активной молодежью, направленную на расширение прав и возможностей молодого поколения девушек. Мы развиваем платформу для мотивирования молодежи активно вовлекаться в процессы принятия решений и расширения личностных горизонтов для того, чтобы в будущем они смогли занять ведущие роли в украинском обществе и сделать его более компромиссным и успешным", – отметила Юлия Левочкина.

По словам Ко-хостера мероприятия, в течение двух дней девочки примут участие в мастер-классе, тематической квест-игре и викторине. Также девушки смогут пообщаться с политиками.

Напомним, с 2018 года в Украине под патронатом Посла кампании, народного депутата Юлии Лёвочкиной, действует кампания Girl2Leader Ukraine. Girl2Leader Ukraine является частью всемирной кампании Girl2Leader и действует под эгидой Глобального форума женщин-политических лидеров (Women Political Leaders).