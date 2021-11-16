Олексій Резніков зустрінеться з очільником Пентагону Ллойдом Остіном [ Редактировать ]
Новопризначений міністр оборони України Олексій Резніков зустрінеться з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Переговори відбудуться у США цього тижня, - повідомив речник американського оборонного відомства - Джон Кірбі. За його словами, Резніков приїде у Вашингтон для ознайомчої зустрічі, під час якої сторони обговорять ситуацію з регіональною безпекою.
по теме
Переговори відбудуться у США цього тижня, повідомив речник американського оборонного відомства Джон Кірбі.
Прилетівши до Вашингтона напередодні пізно ввечері, Дмитро Кулеба прокоментував деталі пресі.
На урочисту церемонію прибув командувач ударних сил і підтримки НАТО - "Джеймс Морлі".
Захистити від талібів своїх союзників-афганців - досі намагаються в Пентагоні. Це спроба врятувати від помсти тих місцевих, які співпрацювали зі Штатами.
Зачистили архіви. Пентагон прибрав із публічного доступу тисячі фото і відео, знятих в Афганістані. Це спроба врятувати від помсти талібів тих афганців, які допомагали американським військовим.