Естонія відгородиться колючим дротом від Росії [ Редактировать ]
130 кілометрів колючого дроту прокладе Естонія на спільному кордоні з Росією. Відповідне рішення ухвалив уряд країни на тлі міграційної кризи, яку спровокував режим Лукашенка.
І поки на рубежі зводитимуть паркан із колючого дроту, прем'єр-міністр Кая Каллас наказала терміново звести тимчасові бар'єри.
Спорудити стіни на кордоні з Білоруссю раніше вирішили Польща і Литва.
по теме
Про це повідомила низка іноземних ЗМІ, а видання Politico оприлюднило відповідні знімки з повітря.
У Польщі - затримали українця, який займався нелегальним перевезенням мігрантів. Відомо, що чоловік на своєму авто хотів доправити до ЄС шістьох громадян Іраку.
Альянс начеку и готов к любому развитию ситуации
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський розповів, що протягом двох років Україна має збудувати держкордон з Росією і Білоруссю.
Міграційна криза - на порядку денному Радбезу ООН. Turkish Airlines не перевозитиме громадян Ємену, Іраку і Сирії, за винятком тих, хто має дипломатичні паспорти.