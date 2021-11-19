У Белого дома нет информации о возможных переговорах Байдена и Путина [ Редактировать ]
Белый дом не исключает разговора президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина в будущем. Пока Вашингтон не готов анонсировать контакты с Москвой на высшем уровне.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Псаки сказала, что не может предоставить никакой информации о "дополнительных контактах, телефонном звонке или чем-то подобном" в отношении переговоров Путина и Байдена.
"Я не исключаю, что президент Соединенных Штатов поговорит с президентом России в какой-то момент в будущем", - добавила она.
Ранее появилась информация о том, что Джо Байден и Владимир Путин проведут онлайн-переговоры.
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