Белый дом не исключает разговора президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина в будущем. Пока Вашингтон не готов анонсировать контакты с Москвой на высшем уровне.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки сказала, что не может предоставить никакой информации о "дополнительных контактах, телефонном звонке или чем-то подобном" в отношении переговоров Путина и Байдена.

"Я не исключаю, что президент Соединенных Штатов поговорит с президентом России в какой-то момент в будущем", - добавила она.

Ранее появилась информация о том, что Джо Байден и Владимир Путин проведут онлайн-переговоры.