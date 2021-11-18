Путин и Байден проведут онлайн-беседу: что обсудят политики [ Редактировать ]
Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден могут провести онлайн-беседу в ближайшее время. Среди тем будут НАТО и Украина.
Как отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пока четких сроков беседы президентов нет. Она может состояться уже до конца текущего года, однако, возможно и позже.
"Конкретных сроков пока еще нет, нужно набраться терпения… Когда будут контакты, пока понимания четкого нет. Возможны ли они до нового года? Да, возможны. Но может быть и позже", - заметил Песков.
В то же время пресс-секретарь добавил, что лидеры стран затронут ряд вопросов среди которых будет Украина и НАТО.
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