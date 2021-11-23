Американські броньовані катери дісталися Чорного моря [ Редактировать ]
Через Босфор у Чорне море увійшов вантажний корабель, який везе Україні два американські броньовані катери. США передали їх нашим Збройним силам для патрулювання. Відомо, що катерам присвоїли назви - "Суми" і "Фастів". Нові бойові одиниці українських ВМС уже за кілька днів прибудуть до Одеси.
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За даними CNN, зокрема ідеться про передачу Україні протитанкових ракетних комплексів "Джавелін", мінометів та систем ППО "Стінгер", а також військової техніки, яка раніше призначалася Афганістану.
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Два патрульних катери класу "Айленд" вирушили з американського Балтимора до України. Це в межах безпекової допомоги Вашингтона Києву.
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