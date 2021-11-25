Французький "Спайдермен" підкорив нового хмарочоса [ Редактировать ]
Французький "Спайдермен" Ален Робер підкорив нового хмарочоса. Без мотузок чи спецзасобів видерся на 39-поверхівку у німецькому Франкфурті. На карколомну подорож 59-річному відчайдухові знадобилося лише 42 хвилини. Своє сходження присвятив шляхетній меті - хоче привернути увагу людства до проблеми зміни клімату. Каже - робить сам, що може, бо не сподівається на політиків. Мовляв, нещодавній саміт у Глазго його дуже розчарував.
по теме
Франция и Германия обещают демотивировать Россию от полномасштабной войны против Украины
Спустя два месяца после парламентских выборов в Германии завершились коалиционные переговоры о новом правительстве
У Франції відкрили перший у Європі притулок для слонів, які раніше виступали в цирках або проживали в зоопарках. Так званий "будинок для літніх слоників" функціонуватиме у регіоні Лімузен.
Так званий "будинок для літніх слоників" функціонуватиме у регіоні Лімузен. А першим його жителем уже став 52-річний слон Ганді.
Во вторник, 23 ноября, Нидерланды начали перевозку пациентов с коронавирусом в Германию