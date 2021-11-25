Французький "Спайдермен" Ален Робер підкорив нового хмарочоса. Без мотузок чи спецзасобів видерся на 39-поверхівку у німецькому Франкфурті. На карколомну подорож 59-річному відчайдухові знадобилося лише 42 хвилини. Своє сходження присвятив шляхетній меті - хоче привернути увагу людства до проблеми зміни клімату. Каже - робить сам, що може, бо не сподівається на політиків. Мовляв, нещодавній саміт у Глазго його дуже розчарував.