Обидва варіанти на розгляді в нової міністра оборони Канади Аніти Ананд.

Канада розглядає два варіанти посилення військової допомоги Україні. Про це пише місцева газета Globe and Mail. За даними джерел, перший варіант передбачає перекидання кількох сотень військових на підтримку канадських солдатів, які вже перебувають в Україні на навчаннях.

Інший - переміщення військового корабля в Чорне море або передислокацію деяких винищувачів CF-18, які базуються в Румунії. Обидва варіанти на розгляді в нової міністра оборони Канади Аніти Ананд.