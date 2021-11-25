Канада обирає шлях посилення військової допомоги Україні [ Редактировать ]
Канада розглядає два варіанти посилення військової допомоги Україні. Про це пише місцева газета Globe and Mail. За даними джерел, перший варіант передбачає перекидання кількох сотень військових на підтримку канадських солдатів, які вже перебувають в Україні на навчаннях.
Інший - переміщення військового корабля в Чорне море або передислокацію деяких винищувачів CF-18, які базуються в Румунії. Обидва варіанти на розгляді в нової міністра оборони Канади Аніти Ананд.
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Можливість посилення своєї військової місії в Україні "на тлі агресивної активності Росії на кордоні" розглядає Канада. Один із варіантів - доправлення до нас кількох сотень своїх військових.
За його словами, в світі розуміють, що відбувається біля кордонів України.
Концентрація на наших кордонах російських військ та техніки й розширення безпекової допомоги для України. Ці теми стали головними під час візиту нового міністра оборони до Вашингтона.
Америка - занепокоєна. Різні люди на різних рівнях - від перших осіб Пентагону до військових експертів. Вони поки що не мають чіткого розуміння що відбувається, але всіх насторожують останні події.
Нового міністра оборони - Олексія Резнікова (для нього це перший закордонний візит в новому статусі) приймав американський колега, генерал Остін.