Бразилія потерпає від нелегальних золотошукачів [ Редактировать ]
Бразилію охопила золота лихоманка. Мисливці на коштовний метал обсіли береги річки Мадейри - головної притоки Амазонки. Нині там працюють сотні нелегальних зем-снарядів.
Екологи застерігають - золотошукачі завдають місцевій еко-системі непоправної шкоди. Однак влада не вживає жодних заходів протидії, адже ніяк не може визначитися, у чиїй юрисдикції знаходиться цей незаконний промисел.
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Мисливці на коштовний метал ринули до річки Мадейри - головної притоки Амазонки. Нині там працюють сотні нелегальних земснарядів.
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Напередодні зупинилася остання твердопаливна ТЕЦ у країні. Дочасно, адже закрити її планували лише наступного року.
Аби очистити повітря, також зачинили всі будівельні майданчики. На дороги пускатимуть лише вантажівки, що перевозять товари першої потреби.
Екоактивісти кажуть - усе через незаконне скидання промислових відходів та неочищених стоків до водойми.