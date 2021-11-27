І новий штам коронавірусу потроху зачиняє кордони. "Омікрон" вже знайшли у Британії, Ізраїлі та Гонконгу. Є підозри, що виявили його і в Чехії та Німеччині. Тож Європа і Америка припиняють сполучення із сімома країнами Південної Африки, і зокрема з ПАР, Ботсваною та Мозамбіком. А тих, хто повертається звідти, деякі європейські держави вирішили посадити на карантин.

Як бачимо, світ знову намагається стримати поширення мутації. Більше розкаже Ольга Жидецька.

В аеропортах Йоганесбурга та Кейптауна - ажіотаж та обурення. Рішення ЄС, Британії та США закрити кордони з низкою південноафриканських країн зненацька заскочило тисячі мандрівників. Люди відчайдушно намагаються поміняти квитки, щоби хоча б транзитом, але таки потрапити додому. Британці - у розпачі, адже відтепер усі, хто прибуде до країни після 4 ранку неділі, мають відбути обов'язковий карантин.

Джойсе Макаа, жителька Великої Британії:

Я геть не рада цій ситуації. Я вчасно забронювала квиток. А тепер я в дуже незручному становищі, бо завтра маю бути на роботі. І якщо таки дістануся до Британії, теж маю відсидіти в готелі 10 днів власним коштом. У мене немає на це зайвих двох тисяч фунтів.

Частину рейсів зовсім скасували, на деякі пускають лише громадян країни, куди летить борт. Подорожувальники спантеличені й вважають закриття кордонів несправедливим.

Сандер Верштрален, житель Бельгії:

У ПАР насправді справи кращі, ніж у більшості Європи. Але тепер ми раптом дізнаємося, що усе перевернулося догори дриґом, і ми застрягли тут, бо наш рейс скасували. І ми мало що можемо вдіяти, адже усі зараз намагаються виїхати з аеропорту, усі бронюють хоч би щось, усі намагаються виїхати до Європи, або хоч кудись.

Обурені й уряди південноафриканських країн, з якими скасували сполучення. Зокрема у ПАР, де за інформацією ВООЗ, на сьогодні найбільше інфікованих новим штамом, закриття кордонів назвали драконівськими заходами, які запровадили без попередження та обговорень на найвищому рівні.

Джо Фаала, міністр охорони здоров'я ПАР:

Ми впевнені, що реакція деяких держав була необґрунтованою. Насправді - це неправильний підхід, що суперечить рекомендаціям ВООЗ. Ми відчуваємо, що деякі керівники країн знаходять цапів-відбувайл, щоби впоратися з глобальною проблемою.

Тим часом інфікованих новим штамом дедалі більше виявляють у різних країнах. Уже підтверджені випадки в Ізраїлі, Гонконгу, Британії та ЄС. І те, як Преторія контролює мандрівників зі своїх теренів, викликає серйозні запитання. Адже сьогодні зранку в аеропорту Амстердама на двох рейсах з ПАР виявили 85 пасажирів з ковідом. Чи є серед них інфіковані "омікроном" перевіряють. Поки що усіх ізолювали в готелях летовища. А от Україна своїх кордонів для південноафриканців поки не закриватиме.