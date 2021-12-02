Економічний паспорт українця. Таке невдовзі може з'явитися в нашій країні, заявив напередодні Володимир Зеленський з трибуни Верховної Ради. Принаймні, відповідний законопроект Президент обіцяє подати до Парламенту наступного тижня. Відповідно до нього, усім дітям, народженим після 2019 року, відкриють спецрахунки. І по досягненню повноліття усі вони отримають по 10 тисяч доларів.

Володимир Зеленський, Президент України: