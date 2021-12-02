Незабаром може з'явитися економічний паспорт українця [ Редактировать ]
Економічний паспорт українця. Таке невдовзі може з'явитися в нашій країні, заявив напередодні Володимир Зеленський з трибуни Верховної Ради. Принаймні, відповідний законопроект Президент обіцяє подати до Парламенту наступного тижня. Відповідно до нього, усім дітям, народженим після 2019 року, відкриють спецрахунки. І по досягненню повноліття усі вони отримають по 10 тисяч доларів.
Володимир Зеленський, Президент України:
Всі кошти - плата за використання наших українських надр - накопичуватиметься на персональних Рахунках дітей громадян України. Наші діти зможуть використати ці гроші для отримання освіти, освіти в Україні, шановні політики. Освіти своїх дітей в Україні чи купівлі власного житла в Україні.
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Паперовий... старт! Уряд дав зелене світло на роботу Бюро економічної Безпеки. Щоправда, поки що формально і... вимушено. Бо термін, коли БЕБ мали запустити, чітко визначений у законі.
Через застосунок "Дія". Про це напередодні заявив Президент Володимир Зеленський.
Для прикладу - харківський "Комунар", який виготовляє продукцію для авіаційної та бронетанкової сфери. 98% від прибутку держкомпанія змушена щомісяця віддавати державі у вигляді податків.
Одна з найближчих ініціатив - Економічний паспорт українця. Простими словами - дітям обіцяють... гроші. 10 тисяч доларів - до повноліття.
Дороги та мости будуємо, економіка - міцнітиме, кредити дешевшатимуть, зарплати - зростатимуть. А ще - наступного року в перший рейс полетить літак національної авіакомпанії.