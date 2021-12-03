Польща веде перемови про розміщення військ НАТО на кордоні з Білоруссю [ Редактировать ]
Польща веде перемови про розміщення військ НАТО на кордоні з Білоруссю. Варшава попросила підтримки в разі загострення міграційної кризи. В уряді країни наголошують - це наслідки деструктивної політики Мінська і спроба дестабілізувати ситуацію на рубежі між Білоруссю та Євросоюзом. Напередодні польські прикордонники упіймали близько пів сотні нелегалів, які намагалися прорватися до ЄС. А силовики з білоруського боку хотіли завадити затриманню порушників.
по теме
Невизнаний президент показово відвідав табір мігрантів. Заявив, що Білорусь готова профінансувати їхнє повернення на батьківщину. Утім, не примусово, а лише - за бажанням.
Вона координується Держприкордонслужбою спільно з силами Нацгвардії, поліції та армії. Головне завдання операції - не допустити перетину нелегальними мігрантами державного кордону.
Близько сотні людей забрали до лікарень міста Гродно. Один пацієнт має тяжку форму пневмонії, в багатьох - переохолодження.
Попри те, що нелегалів нині поменшало, Варшава побоюється нової навали біженців з Афганістану. З огляду на це в країні припускають повне закриття кордону з Білоруссю.
Зі стихійного табору - до логістичного центру. Сотні мігрантів, які залишаються біля польського кордону, тимчасово розмістились у центрі на білоруському боці. Там, принаймні, не так холодно.