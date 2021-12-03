Польща веде перемови про розміщення військ НАТО на кордоні з Білоруссю. Варшава попросила підтримки в разі загострення міграційної кризи. В уряді країни наголошують - це наслідки деструктивної політики Мінська і спроба дестабілізувати ситуацію на рубежі між Білоруссю та Євросоюзом. Напередодні польські прикордонники упіймали близько пів сотні нелегалів, які намагалися прорватися до ЄС. А силовики з білоруського боку хотіли завадити затриманню порушників.