Італійський суд остаточно виправдав нацгвардійця Віталія Марківа [ Редактировать ]
Італійський суд остаточно виправдав нацгвардійця Віталія Марківа. Таке повідомив активіст української громади в Італії - Олесь Городецький. Нагадаю, Марківа влітку 2017 року затримали в Італії. Там, військового звинуватили у причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі та його російського перекладача у 2014 році. Суд міста Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення. Однак торік у листопаді апеляційний суд Мілана повністю виправдав нацгвардійця. Віталій повернувся додому. Сторона обвинувачення подала касацію, та програла.
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