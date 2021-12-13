Італійський священнослужитель втрапив у скандал [ Редактировать ]
"Санта-Клауса не існує". Саме через таку заяву італійський священнослужитель втрапив у скандал.
Єпископ Антоніо Стальяно під час релігійного заходу на Сицилії не лише заперечив існування чарівного дідуся перед дітлахами, а й додав, цитую: "червоне вбрання йому вигадали для реклами". Ці слова засмутили дітей і розлютили батьків - вони почали гніватися у соцмережах.
Римо-католицька єпархія італійського острова вибачилася за інцидент. Мовляв, священник нікого не хотів образити. Навпаки - намагався підкреслити справжнє значення Різдва. І нагадати, що за гостинці відповідає Святий Миколай.
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Єпископ Антоніо Стальяно під час релігійного заходу на Сицилії не лише заперечив існування чарівного дідуся перед дітлахами, а й додав, цитую: "червоне вбрання йому вигадали для реклами".
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