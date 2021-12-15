Цены на некоторые цитрусовые взлетят до конца декабря. Мандарины могут подорожать в среднем на 30%, а вот лимоны станут дешевле. Такой прогноз сделала аналитик Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Светлана Литвин, передают "Украинские новости".

По словам эксперта, цена за один килограмм мандарин до конца 2021 года может вырасти на 30% - до 50 гривен.

Она отмечает, что причиной роста цены становится повышенной спрос на эти фрукты.

"Опыт прошлых лет показывает, что цена на данный продукт может возрасти до 30% по сравнению с ценой в начале декабря из-за повышенного спроса со стороны потребителей. Поэтому можно ожидать, что ближе к праздникам мы можем иметь среднюю цену на мандарины в районе 50 грн/кг", - отметила Литвин.

А вот стоимость других цитрусовых накануне праздников может снизиться. Это коснется апельсинов и лимонов.

"Обычно цена на апельсины снижается на 8% и на новогодние праздники можем иметь среднюю цену на уровне 35 грн/кг, а на лимоны – на 7% до 37 грн/кг", - подчеркнула специалист.

Она объяснила, что снижение цен на другие цитрусовые связано с тем, что потребители в канун праздников отдают предпочтение мандаринам.

Стоит отметить, что цены на мандарины в начале декабря немного снизились, и сейчас любимый новогодний фрукт продают в среднем от 37 до 42 гривен.

Как ранее сообщали, в Украине в ближайшее время будет дорожать импортный сыр из-за резкого скачка цен в Европе.

Кроме того, стоимость мяса и рыбы в этом году значительно выросла, если сравнивать с прошлым. Это привело к снижению ее потребления на внутреннем рынке страны.

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