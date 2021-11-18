В Украине "взлетят" цены на сыр и молочную продукцию [ Редактировать ]
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В Украине в ближайшее время будет дорожать импортный сыр из-за резкого скачка цен в Европе. В результате этого наши импортеры могут уменьшить закупки, пишет infagro.com.ua.
В Украину в прошлом месяце завезли 4,2 тыс. тонн сычужных сыров. По подсчетам экспертов, это половина среднемесячных продаж. Предполагается, что эти поставки осуществлялись по старым контрактам и на них повышение цены еще не отразилось.
Отмечается, что себестоимость блочной "Гауды" и "Эменталя" существенно выросла, так что разница в цене с украинским производителем почти не отличается. Из-за более низких цен эти два вида сыра ввозили в Украину.
В Украину ввозятся сыры из:
- Польши (41%);
- Германии (14%);
- Нидерландов (11%).
Сыры отечественного производства также начинают дорожать, однако при этом и продажи этих продуктов падают.
По словам экспертов, молочные продукты все же будут продаваться, так как впереди сезон новогодних праздников.
Как ранее сообщали, стоимость мяса и рыбы в этом году значительно выросла, если сравнивать с прошлым. Это привело к снижению ее потребления на внутреннем рынке страны.
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