Це вже шоста резолюція Генасамблеї ООН щодо прав людини в окупованому Криму

Резолюція ООН поклала на Росію відповідальність за порушення прав людини в Криму. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україні вдалося посилити документ, який схвалила Генасамблея Організації.

У новому тексті міститься вимога припинити репресії проти кримських татар, а також безпідставні арешти жителів півострова та звільнити політв'язнів. Разом з тим документ наголошує на виключній відповідальності Росії як держави-окупанта в забезпеченні кримців водою.

Це вже шоста резолюція Генасамблеї ООН щодо прав людини в окупованому Криму і, за словами Кулеби - вже 11-та у контексті міжнародного реагування на окупацію Криму.