Росія понесе відповідальність за порушення прав людини в Криму [ Редактировать ]
Резолюція ООН поклала на Росію відповідальність за порушення прав людини в Криму. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україні вдалося посилити документ, який схвалила Генасамблея Організації.
У новому тексті міститься вимога припинити репресії проти кримських татар, а також безпідставні арешти жителів півострова та звільнити політв'язнів. Разом з тим документ наголошує на виключній відповідальності Росії як держави-окупанта в забезпеченні кримців водою.
Це вже шоста резолюція Генасамблеї ООН щодо прав людини в окупованому Криму і, за словами Кулеби - вже 11-та у контексті міжнародного реагування на окупацію Криму.
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