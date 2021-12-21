П'ятий президент України Петро Порошенко записав відеозвернення, в якому пообіцяв повернутися в Україну в першій половині січня. Звернення він розмістив на власній сторінці у Фейсбуці, наголосивши, що в Україну повернеться за власним графіком...Нагадаю, напередодні офіс Генерального прокурора оголосив Петрові Порошенку підозру в державній зраді та фінансуванні тероризму через справу про організацію постачання вугілля з ОРДЛО у 2014-15 роках.

Петро Порошенко:

Ми поговоримо, як тільки я повернуся, про державну зраду і про сприяння та фінансування тероризму. Хто є державний зрадник? Той, хто забезпечив з 2014 року енергонезалежність держави, вигравши 4 мільярди у російського "Газпрому" і припинивши купівлю російського газу і російської електрики? Чи той, хто купує в Лукашенка електричну енергію?