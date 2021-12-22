Одна людина загинула, двох госпіталізували внаслідок пожежі у готелі поблизу Вінниці. На даху шестиповерхового комплексу відпочинку спалахнуло близько третьої ночі. О пів на шосту рятувальники вогонь приборкали - повідомили в ДСНС. Евакуювати довелося 56 мешканців - майже всі з них діти, вони були у спортивному таборі. Причини займання встановлюють. За попередніми даними, загинула дівчина. Рятуючись від вогню, вона стрибнула із вікна і зазнала смертельних травм.

Ще двоє людей - 19-річна дівчина та 43-річний чоловік госпіталізовані у лікарню. За фактом пожежі поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), за що передбачено до восьми років позбавлення волі.