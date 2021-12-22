Рэпер Гуф снова женился (фото) [ Редактировать ]
Источник: Instagram
Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) женился во второй раз. Избранницей музыканта стала 25-летняя модель Юлия Королева. Снимками со свадьбы молодожены поделились в Instagram.
"Идем со мной", - подписал фото 42-летний артист.
Гуф и Юлия встречаются около двух лет. О помолвке музыканта и его девушки стало известно в октябре, когда Гуфу строил ужин в узком семейном кругу, где пожарил возлюбленной обручальное кольцо.
Ранее Гуф был женат на светской диве Айзе Долматовой. Пара рассталась в 2014 году, у пары подрастает 11-летний сын Сами. Летом 2021 года пара попробовала воссоединимться, однако позже Айза заявила, что Гуф ее "обманул".
Гуф раньше являлся членом группы CENTR. Самые известные его треки: "Город дорог", "Ice Baby", "Сплетни", "Сегодня-завтра".
Ранее сообщалось о том, что рэпер Feduk женился на дочери известного бизнесмена.
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