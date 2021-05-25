Рэпер Feduk женился на дочери известного бизнесмена [ Редактировать ]
Источник: Instagram
Рэпер Feduk (настоящее имя Федор Инсаров) женился в Москве на дочери известного ресторатора Аркадия Новикова Александре. О свадьбе 29-летний музыкант сообщил у себя в Instagram.
Feduk выложил в сеть совместное фото, на котором видно кольцо на безымянном пальце Александры, и подписал: "Семья". Влюбленные до официальной регистрации встречалась несколько лет.
Отец Александры, ресторатор Аркадий Новиков также подтвердил СМИ факт свадьбы.
Они специально все сделали так, чтобы не афишировать ничего. Я очень рад, конечно, за дочь. Мы не делали никаких шумных тусовок, а отметили все в кругу семьи.
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