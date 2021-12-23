Київ домовився з Будапештом щодо гарантованих постачань газу [ Редактировать ]
Київ домовився з Будапештом щодо гарантованих постачань газу. Угода запрацює вже з першого січня. Щоденно з Угорщини до України транспортуватимуть до восьми мільйонів кубометрів "блакитного палива". Поки що договір діятиме тестові три місяці. За цей час - сторони мають погодити та налаштувати всі технічні й операційні процеси. Щоб з квітня наступного року надалі збільшувати потужності постачання газу з ЄС до України.
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