Київ домовився з Будапештом щодо гарантованих постачань газу. Угода запрацює вже з першого січня. Щоденно з Угорщини до України транспортуватимуть до восьми мільйонів кубометрів "блакитного палива". Поки що договір діятиме тестові три місяці. За цей час - сторони мають погодити та налаштувати всі технічні й операційні процеси. Щоб з квітня наступного року надалі збільшувати потужності постачання газу з ЄС до України.