У Черкасах ледь не потонули рибалки. Двоє чоловіків вийшли на лід, попри відлигу, й провалилися. Самостійно вибратися з крижаної води - не змогли. Бідолах - побачили курсанти місцевого Інституту пожежної безпеки, які проходили повз. Вони кинулися діставати рибалок з води. Зрештою, чоловіків витягли. Зараз вони у лікарні.

Пробували їх дістати за допомогою палки, щоб вони вхопились, але так, як вони були перемерзші дуже сильно - у нас це не вийшло. І ми вирішили ползком подавати руку. Приїхала швидка допомога і ми допомогли їм дістатися швидкої. І вони їх забрали в лікарню.