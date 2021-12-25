Курсанти-пожежники врятували двох рибалок у Черкасах [ Редактировать ]
У Черкасах ледь не потонули рибалки. Двоє чоловіків вийшли на лід, попри відлигу, й провалилися. Самостійно вибратися з крижаної води - не змогли. Бідолах - побачили курсанти місцевого Інституту пожежної безпеки, які проходили повз. Вони кинулися діставати рибалок з води. Зрештою, чоловіків витягли. Зараз вони у лікарні.
Пробували їх дістати за допомогою палки, щоб вони вхопились, але так, як вони були перемерзші дуже сильно - у нас це не вийшло. І ми вирішили ползком подавати руку. Приїхала швидка допомога і ми допомогли їм дістатися швидкої. І вони їх забрали в лікарню.
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