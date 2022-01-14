Володимир Зеленський провів переговори з Борисом Джонсоном [ Редактировать ]
Володимир Зеленський провів переговори з Борисом Джонсоном. Президент мав розмову із прем'єр-міністром Великої Британії телефоном напередодні ввечері. Про це Глава держави повідомив на сторінці у Твіттері. Обговорили безпекову ситуацію навколо України й можливі дії з деескалації конфлікту на сході. Президент подякував британському посадовцю за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.
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