Російське вторгнення в Україну і досі ймовірне – Радбез США [ Редактировать ]
Загроза залишається. У Радбезі США заявляють, що військове вторгнення в Україну і досі ймовірне. Штати вимагають від ЄС визначитися із можливими санкціями, а от власні запровадити поки не змогли. Дмитро Анопченко зібрав всі останні заяви американських топ-чиновників.
Радбез США на підставі даних розвідки заявляє, що російське вторгнення в Україну і досі ймовірне. Радник із нацбезпеки Джейк Салліван за підсумками переговорів Вашингтона з Москвою повідомив пресі: "діалог був корисним", "в обох столицях він дав підстави замислитися", алe навіть попри це "загроза воєнного вторгнення залишається високою", оскільки американська розвідка й досі не дійшла однозначних висновків щодо справжніх намірів Москви.
Джейк Салліван, радник Президента США із нацбезпеки:
Наша розвідка ще не зробила висновку, що Росія однозначно обрала воєнний шлях дій в Україні. Це - ситуація станом на зараз. То ж Федерація ще має шанс почати переговори, просуватися далі, проаналізувати ті реальні викликами, про які ми оголосили.
Салліван переконує: можливість дипломатичного рішення залишається, але Сполучені Штати готові діяти жорстко, якщо дипломатія раптом не допоможе.
Джейк Салліван, радник Президента США із нацбезпеки:
Сполучені Штати, наші союзники і партнери готові до будь-яких непередбачених ситуацій, до будь-яких викликів. Сумлінно рухатися вперед дипломатичним шляхом чи жорстко відповісти на дії Росії. Усе, що ми зараз можемо - це підготуватися до будь-яких варіантів. І ми готові.
Водночас очевидно, що в цих умовах невизначеності команда Байдена не хоче і свідомо загострювати ситуацію, доки ще залишається хай і примарна можливість домовитися.
Про це найпромовистіше свідчить те, що відбувається зараз у Конгресі. Гучний законопроєкт республіканця Теда Круза щодо масштабних санкцій проти другого "Північного потоку" у Сенаті напередодні провалили. Однопартійці президента, демократи, на прохання Білого дому не дали голосів. Очевидно, і щоб із Берліном не конфліктувати, і щоб нагоду налагодити взаємини з Москвою не згаяти.
І план зараз такий. Тримати аргумент про те, що російську трубу можуть "зупинити", на крайній випадок. Попередити, що це станеться, у разі воєнної агресії, і таким чином її уникнути.
Авторитетне агентство Bloomberg навіть з'ясувало зі своїх джерел і пише сьогодні, що Сполучені Штати посилили тиск на Європу, аби ЄС скоріше узгодив пакет можливих санкцій на випадок загострення в Україні.
США чинять тиск на європейських союзників, аби ті нарешті домовилися про потенційні санкції проти Росії. Штати стурбовані повільним поступом, попри тижні переговорів. І зростає побоювання, що президент Путін може незабаром вторгнутися в Україну,- заявили люди, поінформовані з обговореннями, що відбулися цього тижня.
Bloomberg також пише, що на думку американських урядовців, Європа й досі не готова ані до нових кібератак із території Росії, ані до ймовірних кампаній дезінформації з боку Москви. Тому Вашингтон так квапить Брюссель, вимагаючи все ж затвердити свій погоджений план дій, як це нещодавно вже зробили самі Сполучені Штати.
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