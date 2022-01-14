В григорианском календаре 15 января - пятнадцатый день 2022 года. До нового года остается 350 дней.

Праздники в Украине и мире:

День рождения Википедии

День поиска пропавшего эхо

Международная неделя безопасности снегоходов

Традиции и обряды

В народном календаре эта дата известна как Сильвестров день, или Куриный праздник. В селах чистили курятники и окуривали их, чтобы защитить птицу от болезней и злых духов.

Приметы

Снежная буря - к скорым морозам.

Петух рано поет - к оттепели.

Луна ярко светит и у нее острые рога - к ветреной погоде.

У кого сегодня именины

Именины 15 января отмечают:

Марк,

Ульяна,

Модест,

Василий,

Кузьма,

Сергей,

Петр.

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