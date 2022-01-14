15 января: праздники, традиции, приметы [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
В григорианском календаре 15 января - пятнадцатый день 2022 года. До нового года остается 350 дней.
Праздники в Украине и мире:
- День рождения Википедии
- День поиска пропавшего эхо
- Международная неделя безопасности снегоходов
Традиции и обряды
В народном календаре эта дата известна как Сильвестров день, или Куриный праздник. В селах чистили курятники и окуривали их, чтобы защитить птицу от болезней и злых духов.
Приметы
- Снежная буря - к скорым морозам.
- Петух рано поет - к оттепели.
- Луна ярко светит и у нее острые рога - к ветреной погоде.
У кого сегодня именины
Именины 15 января отмечают:
- Марк,
- Ульяна,
- Модест,
- Василий,
- Кузьма,
- Сергей,
- Петр.
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