В Подольском районе Киева стреляли в офис редакции. Правоохранители открыли уголовное дело по данному факту.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева. Речь идет об офисе журналиста Дмитрия Гордона.

По данным правоохранителей, около 17.00 в полицию поступило сообщение о том, что повреждено окно в офисе, расположенном на улице Щекавицкой.

Следственно-оперативная группа на месте инцидента зафиксировала повреждение наружного стекла двойного стеклопакета.

"Повреждение стекла было не сквозным. В настоящее время правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев, просматривают видео с камер наблюдения", - говорится в сообщении.

Полиции начала уголовное производство по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Напомним, что под Киевом произошла стрельба в ресторане. К счастью, никто не пострадал.

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