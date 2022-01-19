В Киеве стреляли в офис редакции Гордона: в полиции сделали заявление [ Редактировать ]
Источник: Національна поліція
В Подольском районе Киева стреляли в офис редакции. Правоохранители открыли уголовное дело по данному факту.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева. Речь идет об офисе журналиста Дмитрия Гордона.
По данным правоохранителей, около 17.00 в полицию поступило сообщение о том, что повреждено окно в офисе, расположенном на улице Щекавицкой.
Следственно-оперативная группа на месте инцидента зафиксировала повреждение наружного стекла двойного стеклопакета.
"Повреждение стекла было не сквозным. В настоящее время правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев, просматривают видео с камер наблюдения", - говорится в сообщении.
Полиции начала уголовное производство по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества.
Напомним, что под Киевом произошла стрельба в ресторане. К счастью, никто не пострадал.
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