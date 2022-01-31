До Києва прибула міністр оборони Канади [ Редактировать ]
Міністр оборони Канади прибула до Києва. Аніту Ананд на летовищі зустрів заступник міністра оборони України Олександр Поліщук.
Як повідомляють у відомстві, вже сьогодні вона зустрінеться з українським колегою - Олексієм Резніковим. Інших подробиць візиту канадської міністерки наразі не повідомляють.
Нагадаю, минулого тижня Оттава вирішила продовжити свою військову навчальну місію в Україні ще на три роки та збільшити її склад.
На це, а також іншу підтримку України уряд Канади виділить 340 мільйонів доларів.
по теме
Представителей дружественной страны встретил замминистра обороны
Ситуація біля українських кордонів майже така, як і торік навесні. Близько ста тридцяти тисяч російських вояків. Та й техніки побільшало ненабагато,- запевняє міністр оборони.
Про це повідомляє тамтешнє видання Global News із посиланням на джерела в уряді.
Министр обороны Алексей Резников заверил, что Вооруженные силы Украины готовы к отпору и наступлению врага
Правительство Канады выделит Киеву почти $270 млн военной помощи. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Между странами также достигнута договоренность об обмене разведывательной информацией, оказании помощи в проведении киберопераций, а также поставках Киеву средств индивидуальной защиты