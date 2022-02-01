Невакцинованих священників відсторонять від служби [ Редактировать ]
Невакцинованих священників відсторонять від служби на Кіпрі.
Таке повідомив Голова православної церкви держави. За його словами, робити щеплення відмовилися 12 священнослужителів.
Також вони закликали вірян парафії не вакцинуватися проти Ковід-19. Їхнє відсторонення від служби може тривати до шести місяців або призвести до позбавлення сану.
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Наказ стосується працівників органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я, а також комунальних установ.
За їхніми словами, санітарні протоколи, запроваджені в школах, порушують звичний перебіг занять.
Набрав чинності новий наказ МОЗ. Зарплату такі працівники теж не отримуватимуть. Аби продовжити працювати, треба мати хоча б одну дозу вакцини.
Попри те, що коронавірус постійно мутує, дослідники радять зберігати спокій, робити щеплення, зокрема й бустерною дозою.
Документ стосується працівників органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я, комунальних установ.