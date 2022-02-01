Невакцинованих священників відсторонять від служби на Кіпрі.

Таке повідомив Голова православної церкви держави. За його словами, робити щеплення відмовилися 12 священнослужителів.

Також вони закликали вірян парафії не вакцинуватися проти Ковід-19. Їхнє відсторонення від служби може тривати до шести місяців або призвести до позбавлення сану.