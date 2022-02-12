В Ізраїлі гучний скандал із прослуховуванням телефонів політиків та чиновників. З'ясувалося, що поліція багато років стежила за ними без судових ордерів, використовуючи новітнє програмне забезпечення. З подробицями - Антон Готліб.

Це не просто скандал. Це - політичний землетрус. Саме так називають "Пегасус". Після журналістського розслідування стало відомо: поліція інтегрувала шпигунські програми в телефони громадян без санкції суду. Прем'єр-міністр особисто зажадав розібратися та покарати винних.

Нафталі Бенет, Прем'єр-міністр Ізраїлю:

Щодо справи "Пегасус" - це дуже серйозна ситуація, яка є неприпустимою в демократичній країні. Такі кіберінструменти були розроблені для боротьби з тероризмом і серйозними злочинами, а не для використання проти громадян. Я вимагаю створити комісію з розслідування, усі ми - і міністри, і громадяни держави Ізраїль - хочемо отримати відповіді.

"Пегасус" - це програма для злому смартфонів, розроблена ізраїльською компанією NSO. Спочатку вона призначалася для боротьби з терористами, стеження за ними та запобігання терактам. Але, як це часто буває, з технологіями подвійного призначення, інструмент використовують з іншою метою.

В Ізраїлі з 79 року діє закон щодо прослуховування, який справді дозволяє поліції легально під'єднуватися до телефонів підозрюваних лише із санкції суду. Але тоді йшлося про звичайні телефонні лінії, а тут - про шпигунське програмне забезпечення. Воно дає змогу отримати повний контроль над смартфоном.

Над його камерою, мікрофоном, відкрити доступ до контенту, який переглядають в інтернеті, фотографій, електронного листування, словом, до всього життя людини. І навіть якщо суд давав санкцію на використання цієї програми, цікаво було б подивитись, що саме суддя дозволяв робити поліцейським.

Утім, з'ясувалося, що суд жодного дозволу не давав. Усе це робили без ордерів, що буквально вразило всю юридичну систему. Таке траплялося й раніше, але дуже рідко й у виняткових ситуаціях. Тут же йшлося про тотальне стеження над сотнями громадян країни.

Лев Дубинский, следователь по особо важным делам полиции Израиля в отставке:

В любом расследовании, особенно в последние 15-20 лет всегда присутствовали телефоны, какие-то источники информации, как флешки, симки и тому подобное. Я за 30 лет службы ни разу не сталкивался с ситуацией, когда открыли телефон подозреваемого без санкции суда, без ордера.

Власне, з таким іще ніхто не стикався. Список тих, у чиї телефони встановили "Пегасус", вражає: сім'я колишнього прем'єра Нетаньягу, високопосадовці, впливові бізнесмени, політики, лідери протестів, мери міст. Міністр внутрішньої безпеки вже створив незалежну комісію, яка розбиратиметься з цією ситуацією. І головне питання, на яке вона має відповісти: хто був замовником цього стеження?