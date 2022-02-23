Американська компанія оприлюднила нові супутникові знімки, які свідчать про скупчення військ РФ [ Редактировать ]
Нові супутникові знімки, які свідчать про скупчення російських військ довкола України, оприлюднила американська компанія "Максар Технолоджіс".
На півдні Білорусі біля українського кордону з'явилися десятки військових наметів та автівок. А до гарнізону на заході РФ неподалік України додали новий польовий шпиталь.
Окрім того, супутники зафіксували біля українських рубежів транспортери для танків і артилерії. А також виявили нові позиції базування російських вояків.
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