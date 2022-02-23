Джо Байден запровадив санкції проти ЛДНР: чи будуть обмеження проти Кремля

Ми зараз в Українському посольстві у Вашингтоні, де буквально перед ефіром почули заяву вітчизняного міністра закордонних справ. За його словами, як відповідь на останні події Україна, по-перше, просить ЄС дати чітку обіцянку щодо майбутнього членства країни у Євросоюзі.