Захват острова Змеиный: сколько погибло украинских пограничников [ Редактировать ]
Защищая остров Змеиный от вторжения российских оккупантов погибли 13 украинских пограничников. Захватчики предлагали им сдаться, но они отказались.
Об этом сообщает в Facebook советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
"13 украинских пограничников погибли", - написал Геращенко.
Он уточнил, что к защитникам острова Змеиный подошел российский корабль и предложил им сдаться. Однако пограничники отказались и послали оккупантов на…
После этого по гарнизону был нанесен интенсивный ракетно-артиллерийский удар.
Напомним, атака на остров Змеиный началась вечером 24 февраля. В результате обстрела все строения на нем были разрушены, но украинские пограничники продолжили защищать свою землю. После нескольких часов боя российские оккупанты захватили остров.
по теме
Под Черниговом в плен украинским военным сдался целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады
В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили о ряде потерь в российской армии.
Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам
Стягують солдатів і техніку і з боку Білорусі - про це свідчать нові супутникові знімки, які оприлюднили американці.
В Украине начался призыв резервистов на военную службу