Защищая остров Змеиный от вторжения российских оккупантов погибли 13 украинских пограничников. Захватчики предлагали им сдаться, но они отказались.

Об этом сообщает в Facebook советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"13 украинских пограничников погибли", - написал Геращенко.

Он уточнил, что к защитникам острова Змеиный подошел российский корабль и предложил им сдаться. Однако пограничники отказались и послали оккупантов на…

После этого по гарнизону был нанесен интенсивный ракетно-артиллерийский удар.

Напомним, атака на остров Змеиный началась вечером 24 февраля. В результате обстрела все строения на нем были разрушены, но украинские пограничники продолжили защищать свою землю. После нескольких часов боя российские оккупанты захватили остров.