В столицу пробралась вражеская ДРГ, украинцы защищают город. К жителям Киева обратились с просьбой не фотографировать и не публиковать данные о событиях в городе.

"В Киеве всех владельцев веб-камер и не только призывают не публиковать в свободном доступе видео и прекратить онлайн-трансляции: этим вы помогаете врагу собирать информацию о наших военных!" - говорится в срочном обращении КГГА.

Будьте бдительны и оставайтесь в помещениях – дома или в укрытиях. Выходить на улицу сейчас очень опасно из-за приближения врага.

Единственным исключением может являться необходимость перемещения в укрытие при включении сигнала "Воздушная тревога".



Напомним, сегодня на Оболонь прорвалась вражеская ДРГ, жителей призвали не выходить из домов.