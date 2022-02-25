Под Черниговом уничтожили колонну российской бронетехники [ Редактировать ]
Украинские военные уничтожили около 20 единиц вражеских танков на минском направлении в Черниговской области. Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.
Утраты живой силы уточняются. Также подразделения украинской армии уничтожило колонну вражеской техники, которая двигалась со стороны Репок на Чернигов. Потери около 10-15 единиц техники. Чернигов удерживает оборону и уничтожает врага!
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