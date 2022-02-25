Недалеко от Центрального Киевского вокзала обстреляли высотки [ Редактировать ]
В Киеве российские военные обстреляли жилые дома. Недалеко от Воздухофлотского проспекта. Об этом сообщают корреспонденты в прямом эфире "Украина 24".
То, что враг рядом также демонстрирует обстрел в районе Воздухофлотского проспекта и проспекта Победы. В новостройки попали снаряды или ракеты, пока мы не знаем, мы будем уточнять, что это. Это район центрального ЗАГСа, - сказали в программе.
Поблизости от места взрыва находится Центральный железнодорожный вокзал и Министерство инфраструктуры.
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Около 04:20 на улице Кошица 7А в Киеве ракета попал в многоэтажный жилой дом. Об этом сообщает ГСЧС. Спасены 20 человек, 150 человек эвакуированы. 8 человек получили травмы разной степени.
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