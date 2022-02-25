В Киеве российские военные обстреляли жилые дома. Недалеко от Воздухофлотского проспекта. Об этом сообщают корреспонденты в прямом эфире "Украина 24".

То, что враг рядом также демонстрирует обстрел в районе Воздухофлотского проспекта и проспекта Победы. В новостройки попали снаряды или ракеты, пока мы не знаем, мы будем уточнять, что это. Это район центрального ЗАГСа, - сказали в программе.