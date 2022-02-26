На левом берегу Киева высаживаются вражеские ДРГ, военные держат мосты [ Редактировать ]
Диверсионно-разведывательные группы противника постоянно работают и предпринимает попытки высадки на левом берегу города Киева. Об этом сообщает Нацгвардия Украины.
Украинские военные и правоохранители держат под контролем все мосты, объединяющие левый и правый берег и открывающие огонь на поражение по целям, которые будут пытаться пересечь мосты в направлении Правого берега!
Просим всех граждан оставаться в безопасных местах и не пытаться пересечь реку Днепр в направлении Правого берега!
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