Диверсионно-разведывательные группы противника постоянно работают и предпринимает попытки высадки на левом берегу города Киева. Об этом сообщает Нацгвардия Украины.

Украинские военные и правоохранители держат под контролем все мосты, объединяющие левый и правый берег и открывающие огонь на поражение по целям, которые будут пытаться пересечь мосты в направлении Правого берега!

Просим всех граждан оставаться в безопасных местах и не пытаться пересечь реку Днепр в направлении Правого берега!