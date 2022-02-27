Чеченцы будут воевать против России и Кадырова на стороне Украины [ Редактировать ]
Фото: стоп-кадр из видео
Чеченцы из Батальона Джохара Дудаева заявили, что будут воевать против России и Кадырова на стороне Украины до конца.
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