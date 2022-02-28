Жінка "роздала" російському окупанту і назвала його терористом [ Редактировать ]
Жінка на Сумщині "роздала" російському окупанту, який вимагав від неї показати паспорт, і назвала його терористом.
Українки найсміливіші!
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