Украинская делегация требует выведения всех российских войск, в том числе из Крыма и Донбасса [ Редактировать ]
Арестович заявил, что украинская делегация требует на переговорах выведения всех российских войск, в том числе из Крыма и Донбасса.
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