На "Сєвєродонецькому "Азоті" жодних хімікатів немає - Group DF [ Редактировать ]
У зв'язку з появою в ЗМІ інформації про начебто мінування складів з аміаком на Сєвєродонецькому "Азоті", преслужба Group DF офіційно заявляє:
Зараз "Сєвєродонецький "Азот" як хімічне підприємство не становить жодної небезпеки для мешканців міста та регіону.
На підприємстві було повністю вироблено (перероблено) аміак та звільнено аміакосховище.
У зв'язку з початком військових дій на заводі повністю зупинено виробництво: зупинились всі ключові цехи, завод припинив виготовляти добрива.
Залишки готової продукції (добрива) та хімікати, що знаходилися на території заводу, у повному обсязі вивезені з території підприємства за межі Луганської області.
Служба безпеки та технічна служба заводу провели повний додатковий огляд усіх виробничих цехів та складів підприємства щодо наявності небезпечних хімічних речовин — такі речовини на території підприємства відсутні.
Ми не вперше стикаємося з ситуацією, коли недостовірна інформація про хімічні підприємства Групи використовується в гібридних інформаційних війнах. Аналогічні інформаційні "вкиди" відбувалися стосовно "Стіролу" — підприємства, яке Group DF контролювала до 2014 року.
Просимо ЗМІ не тиражувати неперевірену інформацію та звертатися за коментарями до пресслужби Group DF.
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