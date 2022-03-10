Оккупанты подорвали машину с кислородом для больных коронавирусом [ Редактировать ]
Министр охраны здоровья Украины Виктор Ляшко сообщил, что российские оккупанты стреляют по машинам с кислородом, которые везут его для больных коронавирусом.
Об этом сообщает Ляшко рассказал в эфире телемарафона.
"Один из наших вызовов – доставлять кислород во все заведения охраны здоровья, где находятся пациенты с COVID, для того, чтобы они могли продолжать терапию", - сказал глава Минздрава.
Однако российские оккупанты обстреливают такие машины и даже их взрывают.
"К сожалению, оккупанты себя и тут проявляют, и стреляют по машинам с кислородом. Одну такую машину у нас подорвали. К счастью, обошлось без жертв", - сообщил Виктор Ляшко.
Также министр рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине. По состоянию на 10 марта было зарегистрировано 6700 случаев. Госпитализировано 5700 человек.
Как уточнил Виктор Ляшко, такие данные были получены только из тех медучреждений, где есть возможность проводить тестирование.
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