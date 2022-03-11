Администрация Байдена ставит перед собой цель отменить "нормальные торговые отношения" с Россией. Об этом сообщает BBC.

Президент США Джо Байден в пятницу предложит Конгрессу отменить нормальные торговые отношения с Россией, что позволит повышать тарифы на импорт из этой страны.

Лишить Россию статуса страны, с которой США поддерживают "постоянные нормальные торговые отношения", по закону может именно Конгресс.

Еще до официального голосования из разговоров в кулуарах известно, что за это решение готовы голосовать обе партии.