Байден намерен отменить "нормальные торговые отношения" с Россией [ Редактировать ]
Администрация Байдена ставит перед собой цель отменить "нормальные торговые отношения" с Россией. Об этом сообщает BBC.
Президент США Джо Байден в пятницу предложит Конгрессу отменить нормальные торговые отношения с Россией, что позволит повышать тарифы на импорт из этой страны.
Лишить Россию статуса страны, с которой США поддерживают "постоянные нормальные торговые отношения", по закону может именно Конгресс.
Еще до официального голосования из разговоров в кулуарах известно, что за это решение готовы голосовать обе партии.
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