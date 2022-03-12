В пятницу, 12 марта, в Днепре прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщается в Facebook мэра Днепра Бориса Филатова.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Мэр города отметил, что своевременно сработала система ПВО.