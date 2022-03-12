Сработала ПВО: в Днепре прозвучали взрывы [ Редактировать ]
В пятницу, 12 марта, в Днепре прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщается в Facebook мэра Днепра Бориса Филатова.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
Мэр города отметил, что своевременно сработала система ПВО.
по теме
Prev Next
11 марта 2022 07:42 Оккупанты нанесли авиаудары по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску
В пятницу утром, 11 марта, в Луцке раздались сильные взрывы
10 марта 2022 19:20 Пятнадцатый день войны: последние данные от Генштаба
По состоянию на четверг, 10 марта, в Генеральном штабе ВСУ опубликовали последние данные по ситуации в стране
10 марта 2022 08:50 Из-за обстрелов оккупантов в Харьковской области погибли две женщины и два ребенка
В ночь с 9 на 10 марта в результате очередного обстрела села Слобожанское Изюмского района погибли четыре человека
09 марта 2022 18:40 Оккупанты с палками устроили "охоту" на кур в дворах украинцев
Российские оккупанты от голода начали воровать кур с украинских дворов
09 марта 2022 18:10 Обстрел Мариуполя: как выглядит центр города
В среду, 9 марта, в сети показали кадры того, как выглядит Мариуполь сейчас