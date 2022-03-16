Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеукраинской минуте молчания в память обо всех украинцах, погибших в результате российского вторжения в Украину. Об этом глава государства сообщил во время видеообращения к нации.

Сегодня я подписал важный указ об общенациональной минуте молчания для чествования памяти всех украинцев, погибших в нашей отечественной войне. Всех, кого мы потеряли из-за вторжения России. Из-за террора, развязанного оккупантами.

Каждое утро в 9 часов на всей территории нашего государства будем вспоминать украинцев, отдавших свою жизнь. Всех, кто воевал. Всех военных и всех гражданских. Взрослых и детей... Всех! Всех, кто мог бы еще жить, если бы Россия не начала эту войну.