Каждое утро в 9:00: Зеленский подписал указ о всеукраинской минуте молчания [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеукраинской минуте молчания в память обо всех украинцах, погибших в результате российского вторжения в Украину. Об этом глава государства сообщил во время видеообращения к нации.
Сегодня я подписал важный указ об общенациональной минуте молчания для чествования памяти всех украинцев, погибших в нашей отечественной войне. Всех, кого мы потеряли из-за вторжения России. Из-за террора, развязанного оккупантами.
Каждое утро в 9 часов на всей территории нашего государства будем вспоминать украинцев, отдавших свою жизнь. Всех, кто воевал. Всех военных и всех гражданских. Взрослых и детей... Всех! Всех, кто мог бы еще жить, если бы Россия не начала эту войну.
Напомним, что Зеленский подписал закон о запрете на пропаганду действий россии.
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