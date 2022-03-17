Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти уже работают над программой обновления нашей страны после войны.

Я обещаю каждому, каждому украинцу, потерявшему свой дом, потерявшему свою квартиру в результате боевых действий или обстрелов, что государство восстановит все. Восстановит самостоятельно.

Я уверен, мы сможем быстро построить наше государство. Какими бы ни были убытки... Это будет историческим восстановлением.