Я обещаю каждому, кто потерял свой дом, что государство Украина восстановит все" - Зеленский (видео) [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти уже работают над программой обновления нашей страны после войны.
Я обещаю каждому, каждому украинцу, потерявшему свой дом, потерявшему свою квартиру в результате боевых действий или обстрелов, что государство восстановит все. Восстановит самостоятельно.
Я уверен, мы сможем быстро построить наше государство. Какими бы ни были убытки... Это будет историческим восстановлением.
Глава государства сообщил, что переговоры с Россией идут сложно. По его словам, любой вооруженный конфликт "можно прекратить за столом переговоров".
Ради мира для нас делегация Украины разговаривает с делегацией России. И я хочу, чтобы меня сейчас услышали все наши граждане, граждане Украины. Переговоры продолжаются. Переговоры по Украине.
Мои приоритеты на переговорах совершенно понятны: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности, реальные гарантии нашей страны, реальная защита нашей страны.
по теме
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеукраинской минуте молчания в память обо всех украинцах, погибших в результате российского вторжения в Украину. Об этом глава государства сообщил во время видеообращения к нации
У вівторок, 15 березня, президент України Володимир Зеленський подякував країнам за підтримку.
У вівторок, 15 березня, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців
Президент Украины Владимир Зеленский проведал в госпитале раненых украинских военнослужащих.
В суботу, 12 березня, президент України Володимир Зеленскький звернувся до італійського народу