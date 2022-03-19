Немецкая компания Bosch остановила поставки деталей для грузовых автомобилей в Россию после информации о том, что ее продукция могла использоваться в военных целях. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что детали Bosch нашли в российской военной технике, которая вторглась в Украину. Министерство экономики Германии начало расследование против компании в связи с возможными поставками в Россию товаров двойного назначения, что является нарушением санкций ЕС.

В Bosch сообщили, что речь идет о блоках управления для коммерческого транспорта.

Ранее на фоне санкций немецкий концерн прекратил поставки бытовой техники в Россию и заявил о приостановке производства своей продукции в Санкт-Петербурге.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что южнокорейская LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию.