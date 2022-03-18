LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию [ Редактировать ]
Южнокорейская компания LG Electronics, специализирующаяся на производстве электроники и бытовой техники, приостанавливает все поставки в Россию из-за вторжения в Украину. Об этом сообщается на сайте компании.
LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию и продолжит внимательно следить за развитием ситуации.
Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей, и LG по-прежнему привержена поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи.
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