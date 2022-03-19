Украинские пограничники передали главе Госпогранкомитета Беларуси "30 сребреников" (видео) [ Редактировать ]
Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко поручил передать "30 серебряников" за предательство своему коллеге - главе Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолию Лаппо.
Кровавые деньги передали через посла Беларуси Игоря Сокола.
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